Черчесов продлил контракт с «Ференцварошем»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что продлил контракт с венгерским «Ференцварошем».

Новое соглашение рассчитано на один год.

«Клуб активировал опцию продления контракта до лета 2024 года. Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» в декабре 2021 года. Вместе с командой он стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны, а в этом сезоне впервые за 47 лет вышел в плей-офф Лиги Европы.