Руководство клуба «Ессентуки» лишило спортсменов жилья и еды после разгрома от «Форте»

Руководство футбольного клуба «Ессентуки», выступающего во Второй лиге, лишило спортсменов жилья и еды после разгрома в матче 23-го тура от «Форте», сообщает Sportbox.ru.

По данным источника, на такое суровое решение руководство клуба подвиг счет матча, завершившийся самым крупным разгромом в истории профессионального футбола России. Встреча в Таганроге завершилась со счетом 15:0 в пользу хозяев.

Футболисты были сняты с пищевого довольствия в клубе, и получили предписание освободить служебное жилье.

Отмечается, что в заявке на матч с «Форте» у «Ессентуков» было всего 12 футболистов, а после разгрома появилась информация, что клуб будет распущен. Матч с «Форте» может стать последним для команды в профессиональном статусе. Комитет РФС в ближайшее время должен рассмотреть вопрос об отзыве лицензии.