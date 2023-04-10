«Газпром» может подписать пятилетнее соглашение с «Бешикташем»

«Газпром» может стать спонсором с турецким клубом «Бешикташ».

Как сообщает Sozcu, соглашение между сторонами будет заключено на пять лет. Согласно контракту, «Бешикташ» получит 60 миллионов евро от «Газпрома» за передачу прав на название арены в течение трех лет. Сумма за следующие два года утвердят в 2026 году.

Отмечается, что глава «Бешикташа» на следующей неделе встретится в России с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Добавим, что на данный момент клуб из Стамбула располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции.