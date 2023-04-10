Кавазашвили назвал поступок Дзюбы свинским

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили резко отреагировал на поступок Артема Дзюбы, отказавшего пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после проигранного матча 22-го тура РПЛ.

Ранее футболист железнодорожников объяснил свой поступок тем, что он «не видел» наставника петербуржцев по завершении встречи.

«Артем в очередной раз очернил себя, как человека. У Дзюбы гнилая душа. Его поступок – плевок в адрес Семака. Взрослые люди так себя не ведут. Откровенно говоря, Артем поступил по-свински. Из-за своего характера он и не стал великим футболистом», - цитирует Кавазашвили «РБ-Спорт».

Ранее поступок Дзюбы осудил бывший тренер «Локомотива» Александр Гришин.

Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, «Зенит» победил «Локомотив» в Москве со счетом 2:1. При этом Дзюба вышел в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч, не отличившись результативными действиями.