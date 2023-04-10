Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о выступлении нападающего красно-зеленых Артема Дзюбы в матче 22-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

«Форму необходимо поддерживать в каждой игре. Артем играл против клуба, который превосходил «Локомотив» в классе. Мастерство футболистов сине-бело-голубых, кажется, было выше, чем у Дзюбы. Ему просто не дали выступить так, как он сам желал», – приводит слова Семина «РБ Спорт».

По мнению 75-летнего специалиста, питерцы были сильнее московской команды в тактических и командных действиях.

Добавим, что Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Всего за команду Михаила Галактионова он провел семь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.