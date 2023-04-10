Кержаков претендует на должность главного тренера «Химок» 

В «Химках» обсуждается вопрос о приглашении Александра Кержакова на пост наставника клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, представители красно-черных рассматривают бывшего тренера «Пари НН» как будущего претендента на руководящую должность команды, так как в настоящее время доверяют Ринату Билялетдинову, который стал исполняющим обязанности наставника клуба после отставки Спартака Гогниева.

Добавим, что в начале апреля Кержаков покинул пост главного тренера кипрского «Кармиотисса» из-за разногласий с руководством команды.