«Манчестер Сити» больше не будет продавать игроков «Арсеналу»

«Манчестер Сити» отклонит все трансферные предложения от «Арсенала», сообщает Football Insider.

По данным источника, в клубе довольны сделками, но горожане хотят целенаправленно пересмотреть трансферную политику, в соответствии с которой, «Манчестер Сити» отклонит любые предложения «Арсенала».

Ранее из «Манчестер Сити» к канонирам перешли Габриэль Жезус и Александр Зинченко.

После 30 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка, опережая на 6 очков «Манчестер Сити», однако у горожан игра в запасе.