Дортмундская «Боруссия» может сохранить Ройса на следующий сезон

Марко Ройс близок к продлению контракта с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает Bild.

Как утверждает источник, 33-летний игрок уже дал согласие на продление соглашения с черно-желтыми на год. Сообщается, что по новому договору зарплата полузащитника сократится вдвое.

Напомним, что Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. С тех пор за дортмундцев он отыграл 380 матчей, забил 161 гол и отдал 120 результативных передач. Его нынешнее соглашение с немецкой командой истекает ближайшим летом.