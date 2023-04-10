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«Барселона» приостановила продление соглашения с Дембеле

Испанский клуб страдает из-за финансового регламента.
10 апреля 2023 19:00
автор: Александр Поволоцкий

«Барселона» приостановила переговоры с нападающим Усманом Дембеле о продлении соглашения.

Как сообщает Sport.es, причиной этому стало плохое финансовое положение »сине-гранатовых» и потолок зарплат в испанской лиге.

Текущий контракт Усмана с »Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Руководство клуба и футболист планируют продлить соглашение. В прошлом сезоне Дембеле уже отказался от повышения зарплаты.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» устроит распродажу летом 2023 года. Клуб будет вынужден расстаться с Рафиньей, Торресом и Фати, чтобы совершать новые трансферы.

В текущем сезоне Дембеле провел 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

источник: Sport.es
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