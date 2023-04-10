«Челси» планирует заключить полноценный контракт с Феликсом 

Нападающий «Челси» Жоау Феликс, права на которого принадлежат «Атлетико», может стать игроком синих на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, руководство «пенсионеров» намерено вступить в переговоры с мадридской командой по поводу возможного трансфера 23-летнего форварда в ближайшее время. Сообщается, что лондонцы хотят узнать, сколько «матрасники» запросят за португальца перед тем, как принять окончательное решение.

Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне за «Челси» Феликс провел 12 матчей и забил два гола.