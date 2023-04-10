«Ростов» ушел от выездного поражения в матче с «Оренбургом»

Футболисты «Оренбурга» дома сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

Отметим, что в составе хозяев поля голы забили Брайан Мансилья (14-я минута) и Владимир Обухов (22). Гости ответили забитыми мячами Егора Голенкова (80) и Максима Осипенко (89).

Таким образом, «Оренбург» набрал 33 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В свою очередь ростовчане идут вторыми (45 очков). Отставание команды Валерия Карпина от лидирующего «Зенита» составляет девять очков.

16 апреля «Оренбург» сыграет дома с «Локомотивом», а «Ростов» в тот же день у себя примет «Зенит».

Чемпионат России

22-й тур

«Оренбург» - «Ростов» - 2:2 (2:0)

Голы: Мансилья, 14. Обухов, 22 – Голенков, 80. Осипенко, 89