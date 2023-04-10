«Зенит» опроверг слухи об интересе к Ренану со стороны других клубов

Защитник «Зенита» Роберт Ренан не планирует переходить в другой клуб. Об этом сообщил тренер петербуржцев Вильям де Оливейра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к 19-летнему футболисту проявляет интерес мадридский «Реал».

«Он еще очень молодой, поэтому и может допускать какие-то ошибки. Но, когда мы его брали, мы знали, что такие ситуации могут возникать. Нам важно, чтобы он играл уверенно и приносил команде победы. Обращался ли кто-то из других клубов? Нет, конкретного интереса нет. Но вокруг этого игрока очень много слухов», – приводит слова специалиста «Спорт День за Днем»

Добавим, что Ренан пополнил состав «Зенита» в январе этого года. Игрок подписал с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2027/28. Всего за клуб защитник провел шесть матчей, не отличившись результативными действиями.