ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Зенит» опроверг слухи об интересе к Ренану со стороны других клубов

Футболист перешел в клуб РПЛ из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно.
10 апреля 2023 19:12
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Роберт Ренан не планирует переходить в другой клуб. Об этом сообщил тренер петербуржцев Вильям де Оливейра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к 19-летнему футболисту проявляет интерес мадридский «Реал».

«Он еще очень молодой, поэтому и может допускать какие-то ошибки. Но, когда мы его брали, мы знали, что такие ситуации могут возникать. Нам важно, чтобы он играл уверенно и приносил команде победы. Обращался ли кто-то из других клубов? Нет, конкретного интереса нет. Но вокруг этого игрока очень много слухов», – приводит слова специалиста «Спорт День за Днем»

Добавим, что Ренан пополнил состав «Зенита» в январе этого года. Игрок подписал с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2027/28. Всего за клуб защитник провел шесть матчей, не отличившись результативными действиями.

источник: «Спорт день за днем»
Карпин раскритиковал работу судейской бригады в матче «Оренбург» – «Ростов»
Карпин раскритиковал работу судейской бригады в матче «Оренбург» – «Ростов»
По мнению 54-летнего специалиста, первый гол в ворота его команды был забит не по правилам.
10.04.2023 19:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гвардиола объяснил, чем Холанд отличается от Месси
Испанский специалист отметил важную деталь.
10.04.2023 19:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Зенита» Мантуан может получить российское гражданство
Футболист перешел в российский клуб из «Коринтианса» в июне прошлого года на правах аренды.
10.04.2023 19:48
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Ариса» заверил, что клуб работает над выкупом Кокорина у «Фиорентины» 
Наставник кипрской команды хочет, чтобы российской форвард остался. 
10.04.2023 19:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сами виноваты в этом результате». Личка - о ничьей «Оренбурга» во встрече с «Ростовом»
Команда чешского специалиста не проигрывает в четыре последних матча.
10.04.2023 19:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Осипенко заявил, что «Ростов» перебегал «Оренбург» и мог победить
По мнению футболиста, в причинах провала в первом тайме предстоит разобраться.
10.04.2023 19:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дмитрий Селюк: Возможно, у Бердыева возникло недопонимание с генеральным директором «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности назначен Дмитрий Хохлов, сообщает клубная пресс-служба южан.
10.04.2023 19:35
Футбол
автор: Юрий Волохов
Аспиликуэта прокомментировал слухи о переговорах «Челси» с Луисом Энрике
Испанский специалист может возглавить команду летом 2023 года.
10.04.2023 19:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Расстались по его желанию». Ротенберг — об уходе Бердыева из «Сочи»
Специалист может возглавить «Рубин».
10.04.2023 19:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика