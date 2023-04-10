«Динамо» подало жалобу в ЭСК по поводу назначенного пенальти в матче со «Спартаком»

«Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию РФС из-за инцидента с назначенным 11-метровым в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Отметим, что на 84-й минуте встречи главный судья Сергей Иванов увидел фол на полузащитнике красно-белых Романе Зобнине и назначил пенальти в ворота команды Славиши Йокановича, благодаря чему «Спартаку» удалось сравнять счет (3:3).

Сообщается, что пресс-служба бело-голубых подтвердила обращение команды в ЭСК по данному эпизоду.

Добавим, что в настоящий момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 22 матчей. «Спартак» идет третьим с 42-я очками.