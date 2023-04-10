Агент Чистякова заявил, что его клиент не думает об уходе из «Зенита» в данный момент 

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился мнением по поводу возможного ухода его клиента из питерской команды.

«Конечно, неприятно, когда футболист не получает достаточного игрового времени, однако Дима усердно тренируется, пытается доказать, что полезен и ждет своего шанса. Сейчас мы не рассматривает варианты с арендой, так как впереди еще остаток сезона, есть матчи, в который он может себя проявить. Чистяков не думает об уходе из «Зенита», он всегда мечтал выступать за этот клуб. Поэтому в настоящее время мы не рассматриваем предложения от других команд», – приводит слова Талаева «Спорт День за Днем».

Напомним, что «Зенит» приобрел Чистякова у «Ростова» летом 2021 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.