«Сами виноваты в этом результате». Личка - о ничьей «Оренбурга» во встрече с «Ростовом»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал игру команды в матче 22-го тура чемпионата России против «Ростова».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:2. Два гола «Оренбург» пропустил за последние десять минут встречи, ведя 2:0.

«У нас не получилось во втором тайме играть с мячом так, как в первом. Играли больше в пас назад. Было три-четыре ситуации, когда играли назад, и вратарь бил вперед. К сожалению, мы проиграли второй тайм и это только наша вина. Неправильно, когда начинаешь бояться за результат. Мы сами виноваты в этом результате», — заявил Личка в эфире телеканала «Матч.Премьер».

«Оренбург» набрал 33 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. 16 апреля команда Лички сыграет дома с «Локомотивом».