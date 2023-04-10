Осипенко заявил, что «Ростов» перебегал «Оренбург» и мог победить

Защитник «Ростова» Максим Осипенко считает, что команда вполне могла победить «Оренбург» в матче 22-го тура.

«Результат двоякий, горели 0:2, но сравняли. Вы сами видели по второму тайму, что мы могли спокойно выигрывать, у нас моментов куча… Во втором тайме мы добавили физически, начали бегать…. Мы перебегали «Оренбург». Не знаю, почему в первом тайме так скомкано получилось. Если бы так с первого тайма играли, от «Оренбурга» вообще бы ничего не осталось», — цитирует Осипенко «Матч ТВ».

«Ростов» в матче 22-го тура сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2. Второй гол в ворота оренбуржцев на 89-й минуте забил Осипенко.

«Оренбург» набрал 33 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В свою очередь ростовчане идут вторыми (45 очков). Отставание команды Валерия Карпина от лидирующего «Зенита» составляет девять очков.