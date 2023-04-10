Главный тренер «Ариса» заверил, что клуб работает над выкупом Кокорина у «Фиорентины» 

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский признался, что руководство кипрской команды рассчитывает выкупить российского нападающего Александра Кокорина у «Фиорентины».

«В данный момент представители клуба работают над тем, как решить данный вопрос. Неоднократно говорил, что хочется видеть Сашу в нашей команде и в дальнейшем. На каждой тренировке он доказывает, что является игроком высокого класса. Он мотивирован и заряжен. Делаем все, чтобы его сохранить», — приводит слова Шпилевского Metaratings.ru.

Добавим, что «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» в начале нынешнего сезона. За команду из Лимасола он отыграл 24 матча, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.