Полузащитник «Зенита» Мантуан может получить российское гражданство

В ближайшее время получить российский паспорт может получить еще один футболист «Зенита».

Как сообщает тренер клуба из Санкт-Петербурга Вильям де Оливейра, речь идет о бразильском полузащитнике Густаво Мантуане.

Напомним, что ранее гражданство РФ получили его соотечественники Малком и Клаудиньо.

«Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним. Понимаете же, это всё исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам. Мантуан очень доволен здесь», - цитирует Оливейру «Спорт день за днем».

В текущем сезоне Мантуан провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.