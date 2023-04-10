Карпин раскритиковал работу судейской бригады в матче «Оренбург» – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен судейством в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:2.

«Не понимаю, как можно засчитывать первый гол в наши ворота. Арбитр сказал, что футболист сыграл рукой, а после этого сделал передачу. Как это понимать? Когда появилось такое правило, что в атаке можно подрабатывать себе рукой?», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков после 22 матчей. «Оренбург» располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 33 очка.