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Черчесов отклонил предложения из Азии перед подписанием нового контракта с «Ференцварошем»

Вместе с командой специалист стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.
10 апреля 2023 20:26
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о предложениях по поводу возможной работы со стороны азиатских клубов.

Напомним, что сегодня 59-летний специалист продлил контракт с венгерской командой на сезон.

«Какие-то разговоры ходят постоянно, но я стараюсь на них не отвлекаться. Например, относительно недавно серьезные европейские посредники, работающие на рынке богатого азиатского футбола, предлагали мне всерьез задуматься о работе там», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Российский специалист стал главным тренером «Ференцвароша» в декабре 2021 года. Черчесов в этом сезоне впервые за 47 лет вывел клуб в плей-офф Лиги Европы.

источник: «Спорт-Экспресс»
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