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«Манчестер Юнайтед» планирует летом приобрести топ-нападающего

Клуб готовит серьезное усиление под Лигу чемпионов.
10 апреля 2023 20:23
автор: Александр Шульгин

Итальянский инсайдер Николо Скира заявил, что «Манчестер Юнайтед» планирует усилиться летом топ-нападающим.

По его информации, в списке возможных приобретений манкунианцев оказались нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен, лидер сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гари Кейн, а также серб Душан Влахович из «Ювентуса».

Добавим, что после 29 матчей «МЮ» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, дающее право выступать в Лиге чемпионов.

В прошлом году манкунианцы расстались с Криштиану Роналду после скандального интервью португальца.

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