«Манчестер Юнайтед» планирует летом приобрести топ-нападающего

Итальянский инсайдер Николо Скира заявил, что «Манчестер Юнайтед» планирует усилиться летом топ-нападающим.

По его информации, в списке возможных приобретений манкунианцев оказались нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен, лидер сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гари Кейн, а также серб Душан Влахович из «Ювентуса».

Добавим, что после 29 матчей «МЮ» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, дающее право выступать в Лиге чемпионов.

В прошлом году манкунианцы расстались с Криштиану Роналду после скандального интервью португальца.