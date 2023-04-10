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Мората может вернуться в «Ювентус» следующим летом 

Ранее испанец провел два года в аренде в стане итальянской команды. 
10 апреля 2023 20:32
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ювентуса» заинтересовано в услугах нападающего «Атлетико» Альваро Мораты. Об этом сообщает TodoFichajes.

Отметим, что испанский форвард выступал за туринский клуб на правах аренды с 2020 по 2022 годы.

По информации источника, «бьянконери» предпримут попытку подписать 30-летнего игрока «матрасников», если откажутся от выкупа форварда «Марселя» Аркадиуша Милика, который был арендован «Старой синьорой» в начале нынешнего сезона.

Добавим, что Мората принадлежит «Атлетико» с 2020 года. В текущем сезоне за команду Диего Симеоне он отыграл 37 матчей, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

источник: Todofichajes
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