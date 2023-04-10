Мостовой предположил, почему Дзюба мог отказаться пожимать руку Семаку 

Экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением по поводу отказа нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Не могу считать, что Дзюба поступил как-то некрасиво. Мы недостаточно знаем, что произошло между ними, поэтому не можем судить. Правда у каждого своя. Я бы тоже не протянул руку человеку, который меня кинул или сделал мне что-то неприятное», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что инцидент произошел после завершения матча 22-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 2:1.