Малафеев подколол Дзюбу после матча «Зенит» – «Локомотив»

Накануне, 9 апреля, «Локомотив» проиграл «Зениту» (1:2) в гостевом матче 22-го тура РПЛ.

По окончании встречи форвард красно-зеленых Артем Дзюба, выступавший за питерцев, отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

Бывший вратарь сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев, работавший в структуре клуба, прокомментировал поступок Дзюбы следующий образом: «Не стоит винить Артема. С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение».

Ранее Дзюба заявил, что «Зенит» превратился в клуб, в котором предпочтение отдается бразильским футболистам.