Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Честно, он не говорил мне о том, что в начале своего карьерного пути ориентировался на мою игру. Однако, если бы в России был организован Зал футбольный славы, Акинфеев бы был на его пьедестале. В этом нет сомнений. Когда я начал работать в сборной России я смог познакомиться с Игорем лично и понять насколько это уникальный игрок, настоящий профессионал и прекрасный человек», – приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Черчесов руководил национальной командой России с 2016 по 2021 года. На чемпионате мира 2018 года сборная добралась до четвертьфинала турнира, в том числе благодаря успешному выступлению Игоря Акинфеева.