Юрий Семин: Я отказался от трибуны в мою честь? Задайте этот вопрос Нагорных

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных о том, что он якобы отказался от идеи назвать одну из трибун домашней арены команды в Черкизово в свою честь.

«Я с Нагорных очень давно не разговаривал. Задайте ему этот вопрос. Я отказался от трибуны в мою честь? Спросите у него, когда это было. Может быть, я уже забыл», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что в клубе хотят таким образом отдать дань уважения специалисту. Позже Нагорных сказал, что Семин сам отказался от такой чести.

После 22 туров текущего первенства РПЛ «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.