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Кейн впервые прокомментировал скандальную пресс-конференцию Конте

Итальянский тренер обрушился с критикой на футболистов.
10 апреля 2023 21:21
автор: Артур Гичунцев

Итальянец Антонио Конте со скандалом покинул «Тоттенхэм». На пресс-конференции после поражения от «Саутгемптона» тренер заявил, что игроки «шпор» не хотят бороться за трофеи, а клуб перестал развиваться, так как им долгое время руководят одни и те же люди.

Форвард «Тоттенхэма» Гари Кейн впервые прокомментировал заявление бывшего тренера. По словам нападающего, Конте отличный специалист, который иногда дает волю эмоциям.

«Я желаю Конте всего наилучшего в его дальнейшей карьере.

Что касается его пресс-конференции, я бы не хотел много об этом говорить. Это был эмоциональный момент, мы все были разочарованы тем, что не победили в том матче с «Саутгемптоном» и пропустили такие голы.

Антонио – великий человек, но иногда ему трудно сдерживать эмоции. Однако он такой, какой есть и владеет собой», – сказал Кейн, чьи слова приводит Daily Mail.

источник: «Советский спорт»
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