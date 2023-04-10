Тухель припомнил Коману победный гол в финале Лиги чемпионов, из-за которого немец проиграл титул

Защитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман рассказал, как новый главный тренер команды Томас Тухель припомнил ему гол в финале Лиги чемпионов-2019/2020.

Напомним, тогда Тухель возглавлял «Пари Сен-Жермен», который в решающем матче уступил мюнхенцам со счетом 0:1, а француз забил единственный мяч.

«Когда я увидел его в первый раз, вернувшись из лагеря сборной Франции, он дал мне лёгкую пощёчину. Он сказал мне: «Я проиграл тот финал Лиги чемпионов, это правда, но теперь мы должны выиграть еще один вместе». Ничего, таков футбол, всякое может случиться, и было бы здорово, если бы мы вместе выиграли Лигу чемпионов», - приводит слова Комана The Telegraph.

Напомним, недавно Тухель сменил Юлиана Нагельсманна на посту наставника «Баварии».