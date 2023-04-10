Полузащитник «Химок» Гбане уверен, что команда сохранит прописку в РПЛ 

Хавбек «Химок» Роман Мори Гбане поделился мнением о трудном положении команды в турнирной таблице чемпионата России в нынешнем сезоне.

«Есть некоторое убеждение, что мы не вылетим из РПЛ. Однако сейчас нам нужна победа, чтобы футболисты вздохнули немного легче и обрели уверенность в себе. Надеюсь, что наше положение в таблице улучшится. У нас еще есть несколько матчей, чтобы исправить ситуацию», – приводит слова Гбане «Чемпионат».

Добавим, что в настоящий момент «Химки» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 22 проведенных встреч.

15 апреля красно-черные отправятся в гости к «Крыльям Советов».