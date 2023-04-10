«Арсенал» нацелился на полузащитника «Баварии» Гравенберха 

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность приобретения хавбека «Баварии» Райана Гравенберха. Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, «канониры» хотят воспользоваться тем фактом, что 20-летний игрок не получает регулярную игровую практику в немецком клубе и могут попытаться подписать футболиста в скором времени. Сообщается, что возможность сделки зависит от того, рассчитывает ли на полузащитника главный тренер красных Томас Тухель. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, что Гравенберх присоединился к «Баварии» в июле 2022 года. В текущем сезоне за мюнхенскую команду он отыграл 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.