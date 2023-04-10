Радимов предположил, почему Дзюба не пожал руку Семаку

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

Напомним, форвард «Локомотива» отказался пожать руку главному тренеру питерцев Сергею Семаку после поражения в матче 22-го тура РПЛ (1:2).

«Наверняка на такое поведение повлиял и результат матча – упущенная победа для железнодорожников при неплохой игре – это обидно, поэтому настроение у Артема было явно не на подъеме.

Сергей же повел себя адекватно, традиционно дипломатично, что на поле, что в послематчевых комментариях, по сути, не дав истории продолжения. Думаю, про это забудут совсем скоро», – написал Радимов в соцсети.