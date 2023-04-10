Черчесов заявил, что российский футбол нуждается в таких игроках, как Дзюба 

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался насчет возвращения Артема Дзюбы в чемпионат России.

Отметим, что 34-летний нападающий присоединился к «Локомотиву» в начале февраля в качестве свободного агента.

«Сейчас Дзюба один из ключевых игроков в «Локомотиве». Это хорошо, что он снова выступает в РПЛ. Такие футболисты нужны российскому футболу», – приводит слова Черчесова ТАСС.

Добавим, что с момента прихода в «Локомотив» Дзюба принял участие в семи матчах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.