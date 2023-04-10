Бензема отказался переходить в команду из Саудовской Аравии 

Нападающий «Реала» Карима Бензема отклонил предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, 35-летний форвард рассчитывает продлить соглашение с королевским клубом еще на один год, поэтому не согласился на переход в саудовскую команду, несмотря на щедрое предложение по заработной плате.

Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Всего за сливочных он провел 637 матчей, забил 348 голов и отдал 165 результативных передач.