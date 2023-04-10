Гол Оздоева не помог «Фатиху Карагюмрюку» избежать поражения от «Фенербахче»

Футболисты «Фенербахче» в гостях обыграли «Фатих Карагюмрюк» в матче 28-го тура турецкой Суперлиги.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «желтых канареек».

За гостевую команду голы забили Миха Зайц (51-й минута) и Атилла Салаи (78). Единственный гол хозяев поля на счету российского полузащитника Магомеда Оздоева (24).

30-летний хавбек был заменен на 77-й минуте встречи.

Таким образом, «Фенербахче» поднимается на второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков после 26 матчей. «Фатих Карагюмрюк» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 34 очков.