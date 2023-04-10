«Барселона» планирует предложить новый контракт Альбе 

«Барселона» намерена продлить трудовое соглашение с фланговым защитником команды Жорди Альбой. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, каталонский клуб готов предложить 34-летнего игроку новый контракт, рассчитанный на один или два года. Сообщается, что данное решение может помочь сине-гранатовым вернуть в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси, который является близким другом испанца.

Напомним, что Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В текущем сезоне за команду Хави он отыграл 23 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его нынешнее соглашение с клубом Ла Лиги рассчитан до конца сезона-2023/2024.