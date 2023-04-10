Вальверде могут дисквалифицировать на полгода за нападение на игрока «Вильярреала»

17 апреля состоится заседание государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте по делу хавбека «Реала» Федерико Вальверде, который применил силу в к футболисту «Вильярреала» Алексу Баэне. Об этом сообщает AS.

Отметим, что инцидент произошел после матча 28-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом», в котором победу одержала «желтая субмарина» (3:2). Полузащитник сливочных ударил футболиста соперника на парковке, когда он собирался покинуть стадион на клубном автобусе.

Сообщается, что участники заседания рассмотрят величину нанесенного ущерба по отношению к Баэне и его заявление в полицию. В зависимости от заключения, уругвайский игрок может получить штраф, быть дисквалифицирован на 2-4 встречи, а в худшем для хавбека случае, ему могут запретить появляться на спортивных объектах сроком от одного до шести месяцев.