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Карпин о матче с «Оренбургом»: Кого бы выделил из «Ростова»? Всех

Ростовчане спасли очко на последних секундах.
10 апреля 2023 23:50
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Оренбургом».

«Как обычно, впечатления от игры разные. Здесь, мне кажется, многие команды проваливают первый тайм. Возьмите статистику. Обычно, к 30-й минуте «Оренбург» уже ведет 2:0. Дело не в размерах поля, а в привыкании к нему. Вы можете такое поле у нас сделать? Тут хозяева уже привыкли к отскоку мяча, ко всему. Сколько команд выиграли тут? Только «Крылья Советов». Кого из «Ростова» выделил бы? Всех», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голы забили Брайан Мансилья (14-я минута) и Владимир Обухов (22). Гости ответили забитыми мячами Егора Голенкова (80) и Максима Осипенко (89).

Таким образом, «Оренбург» набрал 33 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В свою очередь ростовчане идут вторыми (45 очков). Отставание команды Валерия Карпина от лидирующего «Зенита» составляет девять очков.

16 апреля «Оренбург» сыграет дома с «Локомотивом», а «Ростов» в тот же день у себя примет «Зенит».

источник: «РБ-Спорт»
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