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Балахнин считает, что отставка Бердыева из «Сочи» вызывает вопросы 

По мнению экс-наставника «Ростова», уход 70-летнего специалиста с поста главного тренера «барсов» является странным решением.
10 апреля 2023 23:47
автор: Глеб Шевяков

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением об увольнении Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи».

Отметим, что туркменский специалист покинул руководящую должность «барсов» после поражения от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Совершенно неожиданная новость. Не могу знать причину, но это нелогично. Если это самостоятельное решение тренера – это странно. Если его уволили, тем более. Человек решился взяться за команду по ходу сезона, пока до конца не адаптировался, игроков не узнал полноценно. Определенно, это какая-то темная история», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года. Под его руководством команда провел пять матчей, одержала две победы и потерпела три поражения.

источник: «Евро-футбол.ру»
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