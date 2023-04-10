Балахнин считает, что отставка Бердыева из «Сочи» вызывает вопросы 

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением об увольнении Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи».

Отметим, что туркменский специалист покинул руководящую должность «барсов» после поражения от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Совершенно неожиданная новость. Не могу знать причину, но это нелогично. Если это самостоятельное решение тренера – это странно. Если его уволили, тем более. Человек решился взяться за команду по ходу сезона, пока до конца не адаптировался, игроков не узнал полноценно. Определенно, это какая-то темная история», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года. Под его руководством команда провел пять матчей, одержала две победы и потерпела три поражения.