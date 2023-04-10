ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Барселона» потеряла очки в матче с «Жироной»

Игра испанских клубов завершилась нулевой ничьей. 
10 апреля 2023 23:57
автор: Глеб Шевяков

Матч 28-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной» завершился вничью – 0:0

Отметим, что сине-гранатовые превзошли своего соперника во владении мячом (59 на 41), общему количеству ударов (18-5) и по ударам в створ (3-0).

В настоящее время каталонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка после 28 матчей. Команда Хави имеет отрыв от «Реала» в 13 очков. «Жирона» располагается на 11-м месте, имея в своем активе 35 очков.

В следующем туре чемпионата, 16 апреля, «Барселона» отправится в гости к «Хетафе», красно-белые в тот же день примут на своем поле «Эльче».

источник: «Советский спорт»
«Барселона» потеряла очки в матче с «Жироной»
Игра испанских клубов завершилась нулевой ничьей. 
10.04.2023 23:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин о матче с «Оренбургом»: Кого бы выделил из «Ростова»? Всех
Ростовчане спасли очко на последних секундах.
10.04.2023 23:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Балахнин считает, что отставка Бердыева из «Сочи» вызывает вопросы 
По мнению экс-наставника «Ростова», уход 70-летнего специалиста с поста главного тренера «барсов» является странным решением.
10.04.2023 23:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вальверде могут дисквалифицировать на полгода за нападение на игрока «Вильярреала»
Решение по данному делу будет выдвинуто на следующей неделе.
10.04.2023 23:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» планирует предложить новый контракт Альбе 
Ранее сине-гранатовые хотели отпустить испанского игрока из клуба из-за его большой заработной платы. 
10.04.2023 23:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хосеп Гвардиола: Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю пережить это снова
В последний раз испанец поднимал «ушастый» трофей в 2011 году.
10.04.2023 22:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гол Оздоева не помог «Фатиху Карагюмрюку» избежать поражения от «Фенербахче»
Российский полузащитник провел на поле 77 минут.
10.04.2023 22:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бензема отказался переходить в команду из Саудовской Аравии 
У французского игрока истекает контракт с «Реалом» летом 2023 года.
10.04.2023 22:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Черчесов заявил, что российский футбол нуждается в таких игроках, как Дзюба 
Черчесов заявил, что российский футбол нуждается в таких игроках, как Дзюба 
По мнению 59-летнего специалиста, форвард «Локомотива» приносит пользу своей команде.
10.04.2023 22:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика