Тухель рассказал, за счет чего «Бавария» собирается обыгрывать «Манчестер Сити»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы должны будем действовать как команда. Мы выйдем на поле в статусе андердога, и это нормально. Мы должны сохранять уверенность в себе и играть на максимум.

Думаю, мы хорошо представляем, чего ожидать. Мы хотим помешать им доминировать слишком сильно», - приводит слова немецкого специалиста Daily Mail.

Напомним, встреча пройдет 11 апреля в Манчестере. Начало в 22.00 по московскому времени.