Стало известно, кем «Зенит» планирует заменить Малкома и Клаудинью в случае их ухода

Питерский «Зенит» планирует заменить бразильских легионеров в случае их ухода молодыми российскими талантливыми игроками.

По информации «Чемпионата», сине-бело-голубые нацелились на полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин не очень доволен своим положением в «Динамо», так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же «Зенит» может забрать за фиксированную сумму отступных», - рассказал порталу источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в прессе уже не раз муссировалась тема возможного ухода Малкома и Клаудинью из «Зенита», несмотря на то, что сами футболисты и их представители заявляют, что прекрасно чувствуют себя в России и никуда не собираются.