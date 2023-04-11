ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стало известно, кем «Зенит» планирует заменить Малкома и Клаудинью в случае их ухода

Клуб намерен приобрести молодых российских звезд.
11 апреля 2023 09:14
автор: Александр Шульгин

Питерский «Зенит» планирует заменить бразильских легионеров в случае их ухода молодыми российскими талантливыми игроками.

По информации «Чемпионата», сине-бело-голубые нацелились на полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин не очень доволен своим положением в «Динамо», так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же «Зенит» может забрать за фиксированную сумму отступных», - рассказал порталу источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в прессе уже не раз муссировалась тема возможного ухода Малкома и Клаудинью из «Зенита», несмотря на то, что сами футболисты и их представители заявляют, что прекрасно чувствуют себя в России и никуда не собираются.

источник: Чемпионат.com
Андрей Николаев: Полноценного противостояния Дзюба – «Зенит» не получилось
Экс-форвард оценил игру нападающего в матче 22-го тура РПЛ.
11.04.2023 09:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Стало известно, кем «Зенит» планирует заменить Малкома и Клаудинью в случае их ухода
Клуб намерен приобрести молодых российских звезд.
11.04.2023 09:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тухель рассказал, за счет чего «Бавария» собирается обыгрывать «Манчестер Сити»
Сегодня клубы проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Англии.
11.04.2023 08:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Барселона» потеряла очки в матче с «Жироной»
Игра испанских клубов завершилась нулевой ничьей. 
10.04.2023 23:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин о матче с «Оренбургом»: Кого бы выделил из «Ростова»? Всех
Ростовчане спасли очко на последних секундах.
10.04.2023 23:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Балахнин считает, что отставка Бердыева из «Сочи» вызывает вопросы 
По мнению экс-наставника «Ростова», уход 70-летнего специалиста с поста главного тренера «барсов» является странным решением.
10.04.2023 23:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вальверде могут дисквалифицировать на полгода за нападение на игрока «Вильярреала»
Решение по данному делу будет выдвинуто на следующей неделе.
10.04.2023 23:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» планирует предложить новый контракт Альбе 
Ранее сине-гранатовые хотели отпустить испанского игрока из клуба из-за его большой заработной платы. 
10.04.2023 23:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хосеп Гвардиола: Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю пережить это снова
В последний раз испанец поднимал «ушастый» трофей в 2011 году.
10.04.2023 22:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика