Андрей Николаев: Полноценного противостояния Дзюба – «Зенит» не получилось

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев высказался после матча с «Локомотивом» (2:1) в 22-м туре РПЛ.

В частности, он оценил игру форварда красно-зеленых Артема Дзюбы, который покинул питерцев летом прошлого года.

«Наверное, я ждал большего от Дзюбы, хотя он, в принципе, сыграл неплохо, перед самым голом они с Глушенковым создали хороший моментик и должны были реализовывать. Но полноценного противостояния Дзюба – «Зенит» не получилось: Артем не забил, а «Зенит», когда надо было, прибавил, стал выглядеть на голову сильнее «Локомотива» и добился результата», – заявил экс-игрок для «РБ-Спорт».

Ранее 34-летний Дзюба заявил, что «Зенит» превратился в команду, в которой предпочтение отдают бразильским футболистам. К слову, после матча 22-го тура нападающий отказался пожать руку главному тренеру питерцев Сергею Семаку.