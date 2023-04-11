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Андрей Николаев: Полноценного противостояния Дзюба – «Зенит» не получилось

Экс-форвард оценил игру нападающего в матче 22-го тура РПЛ.
11 апреля 2023 09:22
автор: Артур Гичунцев

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев высказался после матча с «Локомотивом» (2:1) в 22-м туре РПЛ.

В частности, он оценил игру форварда красно-зеленых Артема Дзюбы, который покинул питерцев летом прошлого года.

«Наверное, я ждал большего от Дзюбы, хотя он, в принципе, сыграл неплохо, перед самым голом они с Глушенковым создали хороший моментик и должны были реализовывать. Но полноценного противостояния Дзюба – «Зенит» не получилось: Артем не забил, а «Зенит», когда надо было, прибавил, стал выглядеть на голову сильнее «Локомотива» и добился результата», – заявил экс-игрок для «РБ-Спорт».

Ранее 34-летний Дзюба заявил, что «Зенит» превратился в команду, в которой предпочтение отдают бразильским футболистам. К слову, после матча 22-го тура нападающий отказался пожать руку главному тренеру питерцев Сергею Семаку.

источник: «РБ-Спорт»
Андрей Николаев: Полноценного противостояния Дзюба – «Зенит» не получилось
Экс-форвард оценил игру нападающего в матче 22-го тура РПЛ.
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