«Будет сложно»: Гвардиола не рассчитывает на легкий успех в матче с «Баварией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от предстоящего первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварией».

«Мы хотим попытаться выиграть турнир. Для нас большая честь быть здесь и играть против такого клуба, как «Бавария». Делаем все возможное и стараемся быть совершенными, чтобы добиться результата.

Мы видели три или четыре матча, которые «Бавария» провела под руководством Томаса Тухеля. Может быть, они попробуют что-то новое. У них есть качество во всех линиях. Будет сложно», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча пройдет 11 апреля в Манчестере. Начало в 22.00 по московскому времени.