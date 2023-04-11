Хави: Слухи о возвращении Месси вселяют надежду

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, как относится к тому факту, что в последних двух матчах фанаты каталонцев скандировали имя Лионеля Месси.

«Болельщики ценят наше нынешнее положение , но нам не хватает трофея. Лео вселяют надежду. Они уже второй матч скандируют его имя. Посмотрим, что будет дальше. Мы сосредоточены на этом сезоне. Нам необходимо выиграть Ла Лигу», – цитирует тренера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Хави активно обсуждает с Месси его позицию на поле. По данным прессы, специалист предложил нападающему играть под опорным полузащитником.

Напомним, Месси связан контрактом с «ПСЖ». Его договор истекает 30 июня. Таким образом, 35-летний аргентинец может вернуться на «Камп Ноу» на правах свободного агента.