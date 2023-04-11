В «Бешикташе» прокомментировали помощь «Газпрома» в подписании Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи отреагировал на информацию о том, что «Газпром» может оказать турецкому клубу в помощь в переходе полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Газпром» поможет «Бешикташу» осуществить трансфер Баринова? Я так не думаю», - приводит его слова Sport24.ru.

Напомним, ранее в прессе появилась информация об интересе стамбульского клуба к россиянину.

В текущем сезоне Баринов провел 27 матчей в чемпионат и Кубке России, в которых забил два мяча.