ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Бешикташе» прокомментировали помощь «Газпрома» в подписании Баринова

Футболист может продолжить карьеру в Турции.
11 апреля 2023 11:03
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи отреагировал на информацию о том, что «Газпром» может оказать турецкому клубу в помощь в переходе полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Газпром» поможет «Бешикташу» осуществить трансфер Баринова? Я так не думаю», - приводит его слова Sport24.ru.

Напомним, ранее в прессе появилась информация об интересе стамбульского клуба к россиянину.

В текущем сезоне Баринов провел 27 матчей в чемпионат и Кубке России, в которых забил два мяча.

источник: Sport24.ru
В «Бешикташе» прокомментировали помощь «Газпрома» в подписании Баринова
Футболист может продолжить карьеру в Турции.
11.04.2023 11:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
Хави: Слухи о возвращении Месси вселяют надежду
Хави: Слухи о возвращении Месси вселяют надежду
Ранее сообщалась, что футболист открыт к переговорам.
11.04.2023 10:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Будет сложно»: Гвардиола не рассчитывает на легкий успех в матче с «Баварией»
Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.
11.04.2023 10:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера интересен «Зениту»
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера интересен «Зениту»
Трансфер может состояться этим летом.
11.04.2023 10:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Орещук считает, что в «Сочи» допустили ошибку, расставшись с Бердыевым
По словам Бориса Ротенберга, специалист сам изъявил желание покинуть команду.
11.04.2023 09:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Андрей Николаев: Полноценного противостояния Дзюба – «Зенит» не получилось
Экс-форвард оценил игру нападающего в матче 22-го тура РПЛ.
11.04.2023 09:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Стало известно, кем «Зенит» планирует заменить Малкома и Клаудинью в случае их ухода
Клуб намерен приобрести молодых российских звезд.
11.04.2023 09:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тухель рассказал, за счет чего «Бавария» собирается обыгрывать «Манчестер Сити»
Сегодня клубы проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Англии.
11.04.2023 08:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Барселона» потеряла очки в матче с «Жироной»
Игра испанских клубов завершилась нулевой ничьей. 
10.04.2023 23:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика