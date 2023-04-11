Агент Тюкавина заявил, что он не перейдет в «Зенит»: У него действующий контракт с «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что форвард не собирается переходить в «Зенит» или любую другую российскую команду.

«Константин не просил меня найти команду. Если будет очень серьёзное предложение в Европе… Сейчас с политической ситуацией нереально куда-то уехать. А уехать в какой-то второстепенный клуб — мы тоже себя уважаем. Константин — игрок национальной команды, воспитанник «Динамо». Константин никуда не переходит. У него действующий контракт с «Динамо». Ему только 20 лет! Куда бежать? Все деньги не заработаешь», - приводит «Чемпионат» слова Сафонова.

Добавим, что в текущем сезоне на счету Тюкавина восемь голов в 21 матче РПЛ.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года, его рыночная трансферная стоимость составляет 7 млн евро.