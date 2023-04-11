Индзаги ожидает сложного матча с «Бенфикой»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

«Бенфика» будет атаковать, не всегда, но вы должны играть с холодной головой и горячим сердцем. У «Бенфики» отличный сезон в Лиге чемпионов, как и в чемпионате. Это качественная команда, у которой есть технически одаренные футболисты. Они здорово заполняют пространство на поле как с мячом, так и без него. Они много бегают и проиграли всего два матча с начала года. Нам нужно будет постараться показать свой лучший футбол», - приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

Напомним, встреча пройдет 11 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.

В параллельном матче сыграют «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария».