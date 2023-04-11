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«Зенит» хочет купить Осипенко, «Ростов» готов продать защитника

Сине-бело-голубые активизировались на трансферном рынке.
«Зенит» хочет купить Осипенко, «Ростов» готов продать защитника
11 апреля 2023 12:30
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Ростов"

Защитник «Ростова» Максим Осипенко может грядущим летом перебраться в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, желто-синие готовы расстаться со своим игроком в следующее трансферное окно.

Добавим, что Осипенко, которому в мае исполнится 29 лет, в текущем сезоне провел 22 матча в РПЛ, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2027 года, его рыночная трансферная стоимость составляет 4,5 млн евро.

источник: Чемпионат.com
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