«Зенит» хочет купить Осипенко, «Ростов» готов продать защитника

Защитник «Ростова» Максим Осипенко может грядущим летом перебраться в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, желто-синие готовы расстаться со своим игроком в следующее трансферное окно.

Добавим, что Осипенко, которому в мае исполнится 29 лет, в текущем сезоне провел 22 матча в РПЛ, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2027 года, его рыночная трансферная стоимость составляет 4,5 млн евро.