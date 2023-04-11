Талалаев хочет возглавить иностранную команду

Тренер Андрей Талалаев рассказал о своих планах о дальнейшей карьере.

«Сейчас отдыхаю. Буду ли готов к новым предложениям летом? До лета надо дожить. Это не окончание моей карьеры тренера. Я пока отдыхаю и готовлюсь. Приоритетом является работа за рубежом», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Талалаева.

Напомним, что Талалаев ушел 22 марта из «Торпедо» после того, как не смог поднять «автозаводцев» с последнего места РПЛ.

Ранее 50-летний специалист руководил в текущем сезоне «Ахматом», который покинул 11 сентября из-за неудовлетворительных результатов.