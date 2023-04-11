Ветеран ЦСКА советует клубу не отпускать Дивеева в «Зенит»: Он не имеет морального права уходить

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев выступил категорически против возможного перехода защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

«ЦСКА не надо отпускать Игоря. Хотя он не совсем готов к серьезной работе. Он не имеет морального права уходить. И отпускать его нельзя, потому что он неплохой защитник. Да, у него есть слабые стороны. Стартовой скорости нет, и дистанционная у него тоже неважная. Но в обороне он побороться может. Я не думаю, что он уйдет. Его нельзя отпускать, и армейцы обязательно должны с ним продлить контракт», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Пономарева.

Дивееву 23 года. За москвичей он выступает с июля 2019-го. В нынешнем сезоне РПЛ футболит провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с армейцами истекает летом 2024 года.